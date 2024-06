Exnovia de Jairo Concha explota en redes: “Te importa más no quedar como un infiel que tu hijo”

La vida sentimental del futbolista de Universitario Jairo Concha ha vuelto a ser tema de conversación tras unas polémicas publicaciones que realizó su exnovia Debora Goytizolo en sus historias de Instagram.

La madre del hijo del futbolista deslizó en sus declaraciones que el volante de la ‘U’ le habría sido infiel a quien sería su actual pareja y que el menor estaría teniendo contacto con mujeres vinculadas con Concha.

"Si he borrado mis historias con Jairo Concha es, únicamente, porque no quiero exponer a Liam, pero nada de lo que está pasando se quedará así, te importa más no quedar como un infiel que hacer respetar a Liam ... qué pena que una persona con tanta gente que lo sigue, no pueda dar un buen ejemplo", se lee.

"NO ME IMPORTA SI ES INFIEL”

Goytizolo agregó en otra historia que no le importa si el futbolista es “infiel”, ya que ella no está con él, pero que le molesta es que “una de sus mil mujeres” tenga contacto con su hijo, alegando que esto le podría ocasionar un “daño psicológico” al pequeño.

"Lo que me da rabia es que una de sus mil mujeres (ni la oficial), diga que conoce a mi hijo, duerme y tenga fotos de mi hijo que no están en redes. Lo que está haciendo con mi hijo es daño psicológico, ni lo ve seguido para colmo", se lee en una de las capturas publicadas por el diario Libero.