Karla Tarazona tras declaraciones de Pamela Franco: “Me importa tres pepinos lo que piensen los demás”

Recientemente, Pamela Franco deslizó la posibilidad de que su expareja Christian Domínguez se encuentre nuevamente interesado en Karla Tarazona. Ante estas declaraciones, la conductora de Préndete se pronunció destacando que le importa “tres pepinos” lo que opinen los demás.

Al ser consultada sobre qué opinaba de las palabras de la cantante de cumbia sobre el posible interés romántico que podría tener Domínguez sobre ella indicó que “nada externo le interesa”.

“Ja,ja, ja no responderé nada porque la verdad nada externo me interesa, problema de cada uno.”, dijo al diario Trome.

Con respecto a la bochornosa escena que protagonizó Franco tras pasarse de copas en un local nocturno y despotricar contra el padre de su hija, sostuvo que no va a “responder por cosas de otras personas”.

“(Pamelita: qué le dirías a Christian) Que se vaya a la m… que vivan felices de verdad, yo vivo mi vida y ellos que vivan su vida”, se le escuchó decir Franco mientras se encontraba al interior de un vehículo, las imágenes en las que se le observa con signos de ebriedad fueron difundidas por ‘Amor y Fuego’.

Finalmente, le preguntaron a Tarazona sobre si ya tenía un departamento propio y afirmó que ese tipo de cosas “no se dice”, que trabaja para darse la vida que le gusta al lado de sus hijos y que lo que hagan los demás le importa “tres pepinos”.

"Eso no se dice, hay demasiada gente envidiosa. No tengo nada y lo que tengo es de mis hijos. Hoy más que nunca me doy cuenta de la clase de personas que existen en este mundo, pero es tema de cada uno. Estoy dedicada a darme la vida que me gusta al lado de mis hijos, para eso trabajo. Feliz de ver cómo mis hijos disfrutan, es lo único que me interesa. Lo que hagan los demás me vale tres pepinos.", dijo al citado diario.

¿QUÉ DIJO DOMÍNGUEZ SOBRE LAS DECLARACIONES DE PAMELA FRANCO?

El nuevo conductor de Préndete asegura que tiene una buena relación con Pamela Franco y la defendió alegando que “debe ser difícil” que la aborden en un lugar público con este tipo de preguntas.

“Yo me imagino que no, porque nunca me lo ha comentado”, fue lo que respondió el cantante sobre si su expareja tendría problemas con él por estar trabajando con Tarazona en Préndete.

¿QUÉ DIJO PAMELA FRANCO SOBRE LA “NOVELA” ENTRE DOMÍNGUEZ Y TARAZONA?

“Bueno, quizás le volvió a nacer el amor, ja, ja, ja… es lo que todos creen, solo te diré que cada quien se protege, ahora más que nunca sé quién es quién, solo diré eso", dijo al diario Trome en su momento.