Il Divo ofreció concierto gratis en plena vía pública tras cancelación de su concierto

Demostraron su gran cariño por el público peruano. La agrupación de ópera masculinos, Il Divo, tuvieron que postergar su concierto en Lima para el 2 de junio, pero la agrupación no se presentó en La Videna, ubicada en San Luis, debido a fallas técnicas en el escenario.

Los artistas informaron a su público que no cantarían por motivos de fuerza mayor. Ellos estaban programados para que su concierto sea el sábado 1 de junio, pero se pospuso dicha presentación para el 2 de junio, lamentablemente no se pudo realizar porque la empresa encargada no proporcionó un auditorio seguro.

“(…) El show debería haberse hecho ayer (sábado 1 de junio), pero todavía está así y se puede caer en cualquier momento, puede caer encima de nosotros y encima del público. Nadie se puede arriesgar a eso, no podemos actuar esta vez en Lima. Lo sentimos mucho, es una pena”, señalaron los cantantes en un comunicado.

MEET & GREET

Conscientes del descontento de los seguidores que esperaban escucharlos, el grupo anunció un meet & greet totalmente gratuito. “Lamentablemente, no podemos presentar el concierto esta noche por la seguridad del escenario, pero estamos preparando una sorpresa para nuestros fans de Lima en frente del Hotel Belmond, en Miraflores”, anunciaron.

Por el gran cariño y respeto a sus fans, Il Divo decidió ofrecer un concierto gratuito frente al hotel donde se hospedaban, ubicado en Miraflores. Vestidos de traje y acompañados de guardaespaldas, el cuarteto interpretó algunos de sus mayores éxitos ante la mirada de sus admiradores y de transeúntes que tuvieron la gran oportunidad de escucharlos gratuitamente.

Pero no fue solo eso, Urs Bühler, David Miller, Sébastien Izambard y Steven LaBrie, se dieron un tiempo para tomarse fotos, firmar autógrafos y saludar a sus seguidores.

REEMBOLSO

Las personas afectadas por este contratiempo podrán solicitar el reembolso de su dinero. Desde este 3 de junio los asistentes podrán recuperar sus entradas por medio de la plataforma Joinnus.