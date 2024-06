Primera cantante de reparto en Perú la rompe en redes sociales con su canción "Partido en dos"

Sin duda alguna el reparto es el género de moda en nuestro país, exponentes como Rowell Urban, Wampi o JP el Chamaco son cantantes que se vienen imponiendo en este género. Sin embargo, hay una cantante peruana Amy Sahalt 'La Mujer del reparto', que poco a poco ha ido ganándose un espacio en la escena nacional dentro de este género. En esta oportunidad la cantante nos trae su propia versión del popular tema "Partido en dos".

La influencia del padre y su gusto por la salsa hicieron que Amy, fanática de Héctor Lavoe y Marc Anthony, tuviera la idea clara desde un principio que se quería dedicar a la música y fue su hermana quien apoyaría finalmente para sea una cantante profesional. 'La Mujer del reparto' a sus cortos 26 años, ya ha compartido escenario con grandes del género y ahora lanza un nuevo tema llamado de 'Partido en Dos', que actualmente cuenta con el respaldo del país vecino de Ecuador, donde viene recibiendo mucho apoyo mediante sus redes sociales.

"Todo comenzó por mi TikTok, viralizaron un video mío con más de dos millones de reproducciones donde salgo cantando esta canción. La letra me recordaba mucho a mi papá que hoy ya no está y quise rendirle un homenaje con la canción ya que a él le gustaba mucho la salsa, pero le puse mi toque particular, durante mis shows podrán escuchar reparto, timba y salsa", comenta Amy, quien ya ha colaborado con artistas top del género como Rowell Urban con el tema 'Mi niña malcriada' hace unos meses.

Es así como desde su barrio en Santa Anita, la cantante ha logrado pegar su versión de este conocido tema "Partido en dos" que ya en su primera semana de estreno ha logrado superar las 100 mil vistas, sin duda ha sido su mejor estreno desde que inició en este camino musical. “Estoy muy feliz, sé que se vienen grandes cosas, gracias a RM Producciones la primera disquera de Reparto de Perú por el apoyo”, añade Amy.

¿DÓNDE ENCONTRAR SU MATERIAL MUSICAL?

El sencillo y todo su material musical está disponible en las redes oficiales de la cantante, que está próxima a anunciar una serie de shows por toda la capital.