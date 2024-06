Miss Perú 2024: candidata denuncia robo informático de casi 12 mil dólares

La joven candidata y actriz Tatiana Calmell del Solar reveló que sufrió fraude cibernético y que habría perdido cerca de 12 mil dólares de su tarjeta de crédito. Explicó que notó la extracción horas después de ocurrido el hecho, pues se encontraba en una conferencia.

“No les puedo explicar lo que siento en estos momentos. Me han hackeado mi tarjeta de crédito. Es realmente terrible lo que pueden llegar a hacer” (...)“Recibí una notificación del banco acerca de ciertos consumos que no había realizado. Obviamente, no me voy a hacer responsable por algo que no he consumido”, dijo al programa Amor y Fuego.

Explicó que recibió alertas de información sobre ciertos consumos que no había realizado, y quedó en “shock” cuando se percató que le habían sustraído casi 12 mil dólares de una de sus tarjetas.

Sin embargo, la candidata contó que tiene su tarjeta asegurada, por lo que espera que el banco pueda solucionarle el problema. “Van a investigar entre 15 a 30 días, me tienen en una angustia total”, dijo la actriz y modelo.

MISS PERÚ ESTE DOMINGO 9 DE JUNIO

Todo va quedando listo para la próxima edición del Miss Perú, donde 22 candidatas buscarán ganar el certamen que se definirá el próximo domingo 9 de junio a las 7 de la noche, en la plaza Grau, en el Callao.

Como invitado especial, se anunció a Carlos Adyan, conductor de Telemundo, como presentador del evento. Las redes mostraron mensajes de aliento, pues el famoso puertorriqueño es conocido por conducir los programas “En Casa con Telemundo”, “Un Nuevo Día”, “¿Qué pasa Miami?”, entre otros.