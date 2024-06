Jennifer López cancela sorpresivamente sus conciertos de verano: Conoce aquí el motivo

La cantante Jennifer López no realizará su promocionada gira de verano este año. Live Nation anunció que el tour This Is Me… Live ha sido cancelado, señalando que la popular artista “se está tomando un tiempo para estar más con su familia”.

Tras la cancelación, la intérprete se dirigió a sus fans a través de su boletín On the JLo, escribiendo: “Estoy completamente desconsolada y devastada por defraudarlos. Por favor, sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario…”

VENTA DE BOLETOS

La gira This Is Me… Live estaba programada para comenzar el 26 de junio en Orlando y finalizar el 31 de agosto en Houston. Los organizadores del tour de la famosa “Reina del Bronx” informaron que los boletos adquiridos serán reembolsados.

El anuncio de la cancelación surge en medio de informes sobre bajas ventas de boletos, el público no habría mostrado interés por el regreso de JLo a los escenarios. Por lo que la artista y los empresarios decidieron cancelar los conciertos, informa Infobe.