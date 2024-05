¿No fue por Shaggyman? Gringo Karl reaparece y revela por qué se separó de Flor de Huaraz

Tras varios años de alejamiento de la farándula chollywoodense, Carl Enslin, conocido como 'El Gringo Karl', ha vuelto a los reflectores para hablar sobre su separación de la cantante folclórica Katy Portella, más conocida como Flor de Huaraz. En un programa de podcast, Karl reveló los motivos detrás del fin de su mediático romance.

El romance entre Enslin, un joven sudafricano de 23 años, y Katy Portella, una artista vernacular de 41 años, capturó la atención del público peruano desde su primera aparición en televisión. A pesar de una diferencia de edad de casi dos décadas, la pareja mostró una química innegable en sus presentaciones musicales conjuntas, enfrentando críticas y obstáculos con una aparente felicidad.

¿POR QUÉ SE ACABÓ EL AMOR?

En diálogo con 'Ouke', podcast conducido por Carlos Orozco, Gringo Karl detalló los motivos que llevaron a la ruptura de su relación con Flor de Huaraz: el deseo insatisfecho de formar una familia fue el principal detonante.

"Sí, es cierto que yo terminé la relación por mi gran deseo de tener una familia", confesó. "A los 4 o 5 años juntos, pensábamos que todavía podía tener hijos, pero hubo complicaciones. Ella tenía un mioma, se operó, luchamos por tener un hijo, pero no resultó".

Por su parte, Flor de Huaraz también compartió su versión de los hechos. En una entrevista con Trome en octubre de 2023. La cantante explicó cómo el deseo de Enslin de tener hijos fue un punto crucial en su separación. "Todos tenemos ese sueño", mencionó Flor de Huaraz. "Él, al ver que yo no podía darle hijos, me dijo 'yo hasta acá nomás, renunció a todo y me voy a buscar a mi familia'".