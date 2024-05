Bettina Oneto causa polémica: revela que tuvo romance con menor cuando ella tenía 26 años

La confesión de la actriz cómica, Bettina Oneto, durante su participación en el programa de YouTube de Erick Delgado y Paco Bazán ha causado gran controversia. La artista admitió haber mantenido una relación con un adolescente de 16 años cuando ella tenía 26. Muchos se sorprendieron y otros expresaron su preocupación, ya que este tipo de relaciones ahora son penalizadas con prisión en el Perú.

¿QUÉ DIJO BETTINA ONETO?

"Cuando tenía entre 25 y 26 años, conocí a un chico de 16 años", lo que sorprendió a Erick Delgado, quien la llamó "chibolera", declaró la también bailarina.

Oneto contó que era amiga de Felipe Lettersten, propietario de la Feria del Hogar, donde el menor trabajaba como modelo italiano. Ante la pregunta de Bazán sobre si esperó a que cumpliera 18 años, Bettina Oneto respondió que en ese momento no se consideraba un problema.

"Era un chico muy lindo, guapo, con el pelo largo, rubio, italiano, precioso. Me esperaba. Cuando su mamá no estaba, me iba a su casa de él. El abuelo estaba feliz. ¿Si la familia conocía la situación? Se suponía que no, el abuelo, sí", explicó Bettina.

La cómica relató que el joven desapareció repentinamente. Ella solo se quedó perpleja y no volvió a saber nada de él hasta que alguien le informó sobre el paradero del extranjero. Un almirante le dijo que el menor había sido reclutado en la Marina, y, aunque no era peruano, había recibido un trato especial para ingresar. Bettina, emocionada, aceptó reunirse con el chico en el Puerto del Callao.

Finalmente, ella narró cómo el almirante llegó al puerto chalaco temprano por la mañana y les proporcionó acceso a una lavandería, insinuando que mantuvo relaciones íntimas con el adolescente.

Bettina mencionó que esa experiencia la marcó profundamente, tanto que aún conserva una escultura del joven, quien también modeló para Felipe Lettersten. No obstante, a pesar de más encuentros posteriores, su relación no duró, y aunque se reencontraron años después en un evento, el vínculo se había enfriado por completo.