Samahara Lobatón se pelea con amiga de Bryan Torres y se dicen de todo: "Fea de m..."

La influencer Samahara Lobatón se ha visto envuelta en una nueva controversia, esta vez por una acalorada discusión con una amiga de su expareja, Bryan Torres. El conflicto surgió después de que Samahara le reclamara a la joven llamada Alexa por frecuentar al salsero, a lo que ella respondió de manera contundente y agresiva.

SE DIJERON DE TODO

Recientemente, un programa de espectáculos difundió imágenes en las que se ve al cantante visitando a Samahara y luego recogiendo a Alexa de una clínica en San Miguel. Posteriormente, se dirigieron al malecón de San Isidro y terminaron la noche en una discoteca en Chorrillos.

Estas imágenes no fueron bien recibidas por la hija de Melissa Klug, quien contactó la otra chica para preguntarle sobre su encuentro con Bryan. En un mensaje directo, Samahara escribió: "Alexa, soy Samahara! ¿Quién te mandó a recoger o con quién quedaste para salir ese día? Yo no me voy a pelear por ningún hombre, en tu consciencia quedará que tan cochina puedes ser tú. Pero sí te voy a pedir que me digas con quién quedaste ese día".

Alexa, sin quedarse callada, respondió: "Hola, con nadie, recién me entero de todo eso. Yo a él no lo conozco. Me jaló y en su box estaban amigos míos. Yo no me quedé a dormir con nadie wtf". Samahara insistió: "¿Cómo que con nadie? ¿Cómo te que recogió Bryan? ¿Quién te mandó a recoger?", a lo que Alexa reiteró: "Te repito, yo a él no lo conozco más que ese día. No he visto nada".

La conversación subió de tono cuando Samahara acusó a Alexa de mentir, diciendo: "No me digas que no lo conoces porque te he visto que hablas con Instagram. Hasta después de que yo terminé con él, tenía abiertas todas sus redes en mi teléfono, así que no te hagas la cojuda... yo por hombres no peleo, pero si te gustan mis sobras, eso es tu problema y no el mío".

La respuesta de Alexa no se hizo esperar, y fue especialmente agresiva: "Me dicen, 'un amigo va ir a recogerte' y era Bryan... no lo conocía, sabía quién era. Yo sé que está soltero, yo también estoy soltera, es guapo (...) Si me hubiera querido comer a sus ex, ya lo hubiera hecho porque mira mi cara y mira la suya... fea de mierd...", sentenció Alexa, generando aún más polémica.