Roly Ortiz pide derechos de autor de Skándalo: “Me quedan cinco años de vida”

Roly Ortiz, creador del reconocido grupo musical Skándalo, compartió detalles sobre su desgarradora batalla legal por los derechos de autor del grupo y su agónica lucha contra una enfermedad debilitante.

Ortiz, visiblemente afectado, indicó que la enfermedad, que recientemente lo llevó a la amputación de una parte de su brazo, ha sido identificada como trombosis, una condición caracterizada por la formación de coágulos en los vasos sanguíneos.

"Lo que me ha dado es una trombosis, todo mi cuerpo está lleno de trombosis, inclusive tengo un trombo en la clavícula y en el hospital me acaban de dar cinco años de vida", expresó Ortiz entre lágrimas.

Asimismo, señaló que los fondos de sus ahorros se destinaron a tres operaciones en un intento por salvar su brazo afectado, pero lamentablemente terminó perdiendo la extremidad.

EXIGE LOS DERECHOS DEL GRUPO

Con lágrimas en los ojos, el empresario musical señaló que lo único que desea es obtener los derechos de autor para asegurar los recursos necesarios para su tratamiento médico.

"Lo único que estoy reclamando son mis derechos, nada más y porque ellos no tienen el derecho de apropiarse de lo que es mío. Yo ahora no tengo dinero porque con las operaciones me he quedado sin plata", añadió para América.