Esta es la frase que rompe más relaciones, según psicóloga de Harvard

“Las palabras tienen poder” y es que existen una serie de frases que pueden desencadenar el comienzo o el fin de un vínculo sentimental.

La doctora Cortney S. Warren, psicóloga formada en la Facultad de Medicina de Harvard, destaca la importancia que tiene la comunicación en las relaciones sentimentales, sobre todo en la resolución de problemas.

Adicionalmente, precisa que existe una frase que puede llegar a deteriorar la relación construida por meses e incluso años.

“Ojalá nunca nos hubiéramos conocido”, así lo sentencia la psicóloga con más de 20 años de experiencia brindando terapia de pareja en su libro ‘Letting Go of Your Ex’.

OTRAS FRASES

La especialista señala que existe una serie de frases que pueden ser el punto ser el quiebre de una relación:

“Eres patético”.

“Eres una molestia”.

“Me das asco”.

“Si no tuviéramos hijos ya te habría dejado”.

“No mereces mi tiempo”.

(Con información de El Tiempo).