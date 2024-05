Hermana de Trauco se va con todo contra Karla Gálvez: “Tratabas a mi madre como tu ‘chacha’”

María Trauco, hermana del futbolista Miguel Trauco, arremetió contra su excuñada Karla Gálvez, quien denunció en redes sociales que el jugador de la Selección peruana no les dedica tiempo a sus hijos.

Por medio de sus historias de Instagram tildó a Gálvez de “vulgar” y cuestionó la forma denigrante en la que se refiere a su hermano frente a sus sobrinos y en televisión nacional.

“Si van a salir en tv nacional a dar declaraciones procuren mostrarse como son, no se pinten como santas. Recuerda que mi tía trabaja contigo, ha presenciado y escuchado cómo te expresas de mi hermano frente a los bebes, entonces desde ahí empieza la vulgaridad, porque todos los que te conocemos sabemos que eres una mujer vulgar”, se lee.

Adicionalmente, sostuvo que cuando nació su hija toda su familia estuvo ahí para apoyarla y reveló que la expareja de Trauco habría tenido un trato despectivo con la madre del futbolista.

“Dices que nadie estaba contigo cuando nació la bebe... Dime qué has tomado para olvidarte que toda mi familia y hasta tu familia estuvo aquel día. Mi hermano estaba con la selección en USA y no te tenía bloqueada, vivías con nosotros ¿hasta de eso te olvidaste? De cómo tratabas a mi madre como tu ‘chacha’ porque ella era la que hacía todo”, agregó.

“Todo este tiempo he sido respetuosa contigo pese a que me mandabas cosas para hablar mal de mi hermano y como me dijiste que ‘el cavó su propia tumba’, pues tú estás haciendo lo mismo con mis sobrinos al poner todo este tema a nivel nacional y causándoles solo sufrimiento. Si tan buena madre dices ser piensa primero en ellos y deja tu show de lado. Si querías solucionar lo hubieras hecho por la vía legal ¿qué consigues con la farándula? No me importa que mi hermano se moleste porque él prefiere no hablar del tema, pero yo no voy a dejar que salgan a hablar cosas que no son”, concluyó.

¿QUÉ PASÓ?

La exmodelo ha denunciado en redes sociales que el futbolista, quien es padre de sus dos hijos, sería una persona ausente en la vida de sus retoños y que no cumple con sus obligaciones legales de papá. Además, sostiene que tanto él como la familia de su expareja se refieren a ella con insultos de alto calibre en un grupo de WhatsApp en el que se encuentra su hijo mayor.

De acuerdo al acta de conciliación firmada por el deportista y Gálvez, el deportista estaría a cargo de la vestimenta, esparcimiento y más gastos de los menores además de la manutención, valorizada en $5 300. No obstante, de acuerdo con Karla no lo vendría realizando.

(Con información del diario El Comercio)