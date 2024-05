Greeicy habla de la supuesta infidelidad de Mike Bahía con una joven trujillana: “Él me contó el chisme”

Hace dos años, las redes sociales a nivel nacional se encendieron luego de que se acusara al cantante Mike Bahía de haberle sido infiel a Greeicy con una joven trujillana, después de un concierto en la ciudad norteña. Luego de meses de incertidumbre entre los fans, la intérprete de ‘Más fuerte’ se pronunció sobre este rumor.

La cantante caleña reveló que en sus más de 10 años de relación han sido blanco de diversas especulaciones de separación, infidelidades, entre otros; no obstante, aclaró que, por su apretada agenda y confianza mutua, no le prestan mucha atención a los “chismes” y esta presunta aventura con una joven peruana, no fue la excepción.

“Hoy tengo el tiempo limitado, pero uno escucha comentarios por ahí… Siempre nos ha pasado, ha habido momentos donde (la gente) nos ha separado, hemos terminado, él me ha montado los cachos; un día disque me montó los cachos con una peruana que, según yo, es mentira. ¡Vaya a ser verdad, no lo sé! Pero yo creo que no”, dijo la cantante a Radio Moda.

¿CÓMO SE ENTERÓ DE ESTE RUMOR?

La artista colombiana señala que el mismo Mike fue quien le advirtió sobre este rumor, pese a que ella ya había visto algo en redes sociales sobre el tema, prefirió no darle importancia y confiar en su pareja, ya que afirma que es un hombre que le genera tranquilidad.

“Me dijo: ‘Mi amor, mira lo que está saliendo’. Yo sí lo vi (las noticias sobre la presunta infidelidad), pero creo que él estaba viajando y yo también, como que yo nunca…. No sé, yo siento que el día que pase algo y yo tenga que enterarme, eso será tan real que lo voy a sentir. Por eso, yo de verdad que no le pare bola. He sido muy tranquila en ese sentido, y es que tengo un hombre que me da tranquilidad (...) No le invertí tanto tiempo, por lo menos él me contó el chisme”, agregó.

Pese a que Greeicy se tomó muy a la ligera estas especulaciones e incluso hizo bromas al respecto en la entrevista, señaló que no pasó lo mismo con su pareja. La también actriz revela que el intérprete de ‘Buscándote’ estaba sumamente preocupado por lo que podía pensar su suegra al respecto.

“Cualquiera que le baje el pantalón lo primero que encontrará es mi cara, cualquiera trujillana, jajaja”, dijo entre risas.