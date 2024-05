Expareja de Miguel Trauco revela chats en los que es insultada por él y su familia: “Gorda de mier… hdp”

Karla Gálvez, expareja del seleccionado nacional Miguel Trauco, expuso una serie de chats en los que el futbolista y sus familiares se refieren a ella con una serie de insultos de alto calibre.

La expareja de Trauco mencionó en el programa Magaly TV, La Firme que encontró dichos mensajes en el teléfono de su hijo mayor, dado a que él se encuentra agregado al chat de WhatsApp de un grupo de la familia del futbolista.

“Q tal hdp ve, mami ya ni le respondas a esa gorda de mier... Cuando quiere algo nomas es buenita, le doy una buena pensión mensual y dice que no le alcanza para darle cosas buenas a los bbs, pero para estar viajando a Tarapoto y juerguear con su marido si tiene y gasta sin renegar que tal hdp esa gorda y la csm”, es uno de los mensajes que escribió el seleccionado nacional.

Adicionalmente, el futbolista “tranquilizó” a sus familiares diciendo que es capaz de hacer captura y publicar el pago mensual que realiza a sus hijos.

“Ya me está llegando al pin... Soy capaz de hacer captura y publicar todo lo que paso mensual para que realmente se dé cuenta que es una angurrienta de mier…”, agregó.

¿CÓMO REACCIONÓ LA FAMILIA DE TRAUCO?

Los insultos contra Karla no fueron solo de parte de su expareja, el padre del deportista también se mostró indignado por las publicaciones de su exnuera y se refirió a ella con palabras soeces.

“Hacer ver que no dimos una buena educación (a Miguel Trauco), xq no mira su cu… esa mier…, desde chibola era una desgraciada y ahí está su nana”, se lee en el chat. Karla señala que el su hijo haya tenido que leer todo eso es “maltrato psicológico”.

¿QUÉ DIJO EL FUTBOLISTA?

Antes del informe presentado en el citado programa, Trauco le mandó un mensaje al conductor Francisco Arevalo sobre las indirectas que le había mandado su expareja en redes sociales previamente.

“Panchito, no es que tenga pensamiento antiguo, solo que ya me cansé que me agarren de gil, dice que ella no tiene para pagar un extra en el cole, pero para estar viajando semanalmente a Tarapoto a juerguear sí tiene”, se lee en el mensaje que le mandó al periodista radial.