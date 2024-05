Novia defiende a golpes a su pareja en partido de fútbol y usuarios reaccionan: “es la indicada”

Un video generó varias reacciones por la sorpresiva reacción de una joven en un partido de fútbol. En las imágenes se observa a una mujer que terminó lanzando golpes a un hombre por defender a su novio; el agredido era un jugador del equipo contrario.

Aunque a muchos les parece romántico que nuestras parejas nos defiendan, la agresividad de la joven dejó impactados a los internautas que comentaron la situación desde diversas miradas, unos a favor, otros en contra y otros, destacando la fiereza demostrada por la joven.

El video de 14 segundos compartido por @ishowspaxe en Tik Tok, cuenta con más de 775 mil ‘me gusta’, más de 7 mil 400 comentarios y ha sido compartido más de 106 mil veces.

REACCIONES

Mientras se realizaba un partido de fútbol, donde había varias personas animando a los equipos desde las tribunas, se observa a una joven de polo oscuro y usando un short que lanza unos golpes en la cabeza a uno de los jugadores que se dirigía a recoger el balón en uno de los flancos. Al parecer, el agredido habría tenido un enfrentamiento con el novio de la joven que se encontraba en la cancha.

En el video se lee la descripción del clip: “Si mi novia no me defiende así, no quiero nada”. Los usuarios reaccionaron de diversas maneras al exabrupto de la mujer: "Felicito la reacción del jugador sus valores bien puestos", "yo ya me veo así", "me hubiera gustado que se defendiera", "así deben defender", "me identifico", "nadie va a venir a humillarme", "simplemente es la indicada", "a este video le falta igualdad", "la mía le hubiese tirado una patada voladora ya".