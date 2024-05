Érika Villalobos le desea suerte a Aldo Miyashiro por su nueva relación: “Mientras todos sean felices, todo bien”

A más de cuatro meses de la separación entre Érika Villalobos y Aldo Miyashiro, la actriz le deseó mucha suerte en esta nueva etapa de su vida al padre de sus hijos, quien ha comenzado una relación con Gia Rosalino.

Asimismo, Villalobos precisó que mientras todo el vínculo que la acompañaron durante su vida, no tengan problemas, todos estarán muy bien. “Bueno, mientras él sea feliz y ella también, muy bien. Mientras todos sean felices, todo bien”.

SIN COMENTARIOS PARA SU EXPAREJA

Por su parte, Aldo Miyashiro no quiso hablar sobre la relación de Érika Villalobos y Erik Zapata, a quien no conoce personalmente. “Felicidad absoluta, yo no tengo que dar ninguna bendición ni nada por el estilo”.

Finalmente, Miyashiro dejó en claro que no brindará ningún tipo de detalles sobre la relación que tiene con Gia Rosalino, porque no está acostumbrado a ventilar su vida privada. "Nunca he expuesto mis relaciones, ni con mis hijos, ni con nadie”.