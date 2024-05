Ana Paula Consorte estrenó su canal de YouTube y tuvo como primer invitado a Paolo Guerrero

Paolo Guerrero aseguró que le gustaría regresar a Alianza Lima, aunque dejó en claro que es una decisión que escapa de sus manos al hacer referencia que los directivos del equipo íntimo tendrían que proponerle volver al club de sus amores.

“Yo nunca le he cerrado las puertas a Alianza Lima. Yo soy hincha de Alianza y lo voy a decir a mucha honra, eso nunca va a cambiar. Para mí sería una ilusión regresar a Alianza Lima después de muchos años”, sostuvo el goleador peruano.

“Llegué a Alianza Lima con siete años, me fui con 17, y obviamente quién no quiere regresar a Alianza. Pero, claro, no cabe en mí. Si Alianza en algún momento me quiere, yo voy a estar siempre dispuesto en regresar”, agregó el delantero.

ENTREVISTA PARA ANA PAULA

Paolo Guerrero, actual de jugador de la UCV, dio estas declaraciones durante una entrevista para el nuevo canal de YouTube de su pareja, Ana Paula Consorte, con quien también reveló detalles inéditos de su vida familiar y amical.