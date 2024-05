César Bk estrena "No me llames más" y se alista para parte de los Premios Heat

El popular 'chico romántico', afirma que con ¨No me llames más¨, le canta al desamor. "Es una cumbia a mi estilo, donde habla del lamento de una persona por el amor que aún no desea soltar, convencido que no existe una segunda oportunidad tras la desilusión de ser engañado", sostiene el artista. La canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, acompañada de un videoclip.

Con esta nueva propuesta musical, Cesar BK viajará muy pronto a Colombia para ser parte de Premios Icono, una de las celebraciones más esperadas en el país del café donde están confirmados artistas de talla mundial, que hoy son influyentes en toda la comunidad virtual. Además, viajará a República Dominicana para ser parte de Premios Heat, donde tendrá la misma misión.

"Estos premios nos ayudan a los artistas a conocer un poco más de la industria musical y sus tendencias. Será una oportunidad maravillosa para intercambiar experiencia con figuras de la música de primer nivel y también impulsar mi carrera. Estamos por buen camino", sostiene.

HOY TE VOY A OLVIDAR SUPERA 10 MILLONES DE VISTAS

Por otro lado, Cesar BK celebra que su tema "Hoy te voy a olvidar", ya es un éxito sin precedentes. Hace poco superó los 10 millones de vistas en todas las plataformas digitales y hoy es considerado el tema más escuchado en las radios a nivel nacional. "En un año he logrado cosas increíbles en la música y estoy agradecido con todas las personas que apoyan mi carrera. Vamos a paso lento pero seguro", sentenció.