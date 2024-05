Paolo Guerrero le hace una insólita revelación a Ana Paula Consorte: “No tengo ninguna cirugía”

En su estreno en las redes sociales con su propio podcast, Ana Paula Consorte tuvo como primer invitado al delantero de la selección peruana, Paolo Guerrero, con quien conversó de todo.

En medio de la plática, la garota le consultó al ‘Depredador’ si se sometió algún cambio físico durante su carrera futbolística, a lo que el atacante nacional mencionó que nunca ingresó al quirófano.

“Ningún tratamiento, no tengo ninguna cirugía en la cara, nariz o boca, nunca. No me hecho nada. Más bien quisiera operarme la nariz porque tengo un desvio y a veces no me deja respirar”, indicó.

SUEÑO BLANQUIAZUL

A pesar de estar jugando en estos momentos en la César Vallejo, Paolo Guerrero manifestó que le gustaría cumplir el sueño de vestir la camiseta de Alianza Lima antes de que cuelgue los chimpunes.

“Yo nunca le he cerrado las puertas a Alianza (Lima), yo soy hincha de Alianza y siempre lo voy a decir a mucha honra, eso nunca va a cambiar. Y para mí sería una ilusión regresar a Alianza Lima después de muchos años. Yo llegué a Alianza Lima con 7 años, me fui con 17 y obviamente, como hincha de Alianza querer regresar a Alianza”, precisó.

Al ser consultado por un matrimonio con Ana Paula Consorte, Guerrero no le cerró las puertas a llegar al altar. “No hemos llegado a hablar sobre cuándo nos vamos a casar, pero algún día, seguro”.