"Es una rata": Denuncian a Jonathan Maicelo en Estados Unidos por presunto fraude a empresario

El reconocido boxeador Jonathan Maicelo ha sido denunciado por fraude ante las autoridades de Nueva Jersey, según reveló el programa "Magaly TV: La Firme". La denuncia fue presentada por el empresario Vladimir Allende, quien asegura haber sido estafado en la venta de un restaurante.

PRESUNTO FRAUDE

El conflicto comenzó en diciembre del 2023, cuando el denunciante adquirió el restaurante de Maicelo. Sin embargo, el empresario afirma que posteriormente descubrió que el local tenía la licencia suspendida y que el primer piso no podía operar.

"Maicelo es una rata, que me devuelva la plata lo antes posible. El dinero que le hemos dado, casi 33 mil, no está. No quieren responder", declaró Allende a las cámaras de la 'Urraca'.

Como se recuerda, el deportista anunció la inauguración de un restaurante en Nueva Jersey en el 2020, donde había residido durante los últimos 12 años debido a su carrera en el boxeo.

"Yo tengo viviendo acá 12 años. La gente no sabe eso. Le quise dar una mejor educación a mi hijo y él está en un colegio bonito", comentó el boxeador en diciembre de ese año.