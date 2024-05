Famoso Streamer lanza crítica al gobierno peruano sobre La Rinconada: "les da igual lo que pasa allí"

El popular streamer español Ibai Llanos ha alzado la voz para denunciar la precaria situación que viven los residentes de La Rinconada, una ciudad situada en la región de Puno, a más de 5,000 metros sobre el nivel del mar.

Esto ocurrió después de que el youtuber mexicano Luisito Comunica publicara un documental sobre esta localidad, revelando las duras realidades a las que se enfrentan sus habitantes. Visiblemente conmovido, Ibai expresó su preocupación durante una transmisión en vivo por Twitch.

"Está zona de Perú está muy alejada de Lima, tiene pinta de estar abandonado, en el sentido que le da igual al Gobierno lo que ocurra aquí", comentó el influyente streamer.

SITUACIÓN COMPLICADA

Ibai también se mostró alarmado por las propias condiciones de vida de los residentes de La Rinconada, señalando que la falta de oxígeno es tan solo uno de los numerosos desafíos que enfrentan. "Es sorprendente. No tenía ni idea que esto existía, no me sonaba en absolutamente nada. Qué duro. Lo que menos importa acá es la falta de oxígeno", recalcó.

(Con información de Latina Noticias)