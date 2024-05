Julián Zucchi anuncia su pronto regreso a las redes sociales tras recibir tratamiento psicológico

En un emotivo mensaje compartido en su canal de difusión de Instagram, Julián Zucchi reveló que ha estado recibiendo tratamiento psicológico y psiquiátrico, lo que ha sido fundamental para su recuperación.

"Este tiempo ha sido crucial para mí. He estado en tratamiento con mi psicólogo y psiquiatra, y ya estoy listo para volver, me siento mejor, más fuerte y he comprendido muchas cosas sobre lo que sucedió", precisó.

Zucchi se alejó de sus cuentas oficiales tras la polémica relacionada con su expareja, Yiddá Eslava, el actor realizó una transmisión en vivo en un aparente estado de ebriedad.

EN FAMILIA

Durante su ausencia, el actor se dedicó a su bienestar, pasando tiempo en Argentina y Perú junto a sus hijos y seres queridos.

"Durante este tiempo he estado en Argentina y en Perú, rodeado de mis hijos y personas que realmente me quieren, y continuando con mi tratamiento. Este período me ha servido para estar bien para mí, para mis hijos y para todos ustedes que me siguen," compartió.