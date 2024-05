Abel Lobatón arremete contra Melissa Klug: “Estaba como una persona pública como yo, nadie la conocía”

En medio de los conflictos que viene teniendo Samahara Lobatón, su padre y exintegrante de la selección peruana, Abel Lobatón habló en una reciente entrevista sobre la madre de su hija, Melissa Klug.

En las revelaciones que dio el popular ‘murciélago’, cuando inicio su relación con la expareja de Jefferson Farfán nadie la conocía y gracias a él pudo ganarse un nombre en el mundo de la farándula nacional.

"Yo creo que fue al revés. Melissa estaba con una persona pública, que era yo. A Melissa no la conocía nadie", sostuvo en un podcast con el periodística Giancarlo Granda.

A pesar de que muchos creen que ningún amigo debería iniciar una relación con una expareja, el exjugador del Sport Boys manifestó que no tiene ningún problema con Farfán y espera que próximamente lo invite a su programa de redes sociales.

"Sí (estamos bien). No tengo ningún problema. Estoy esperando que me invite a su programa. Que me diga cómo y cuánto es, y vamos", enfatizó.

SOBRE SAMAHARA

Las constantes trifulcas de Samahara con Bryan Torres, Abel Lobatón minimizó los altercados de su hija y precisó que todo lo suscitado lo toma con gracia.

“(Cuando la vez en ampays, tirándole la ropa al chico) Yo me cag* de risa, yo le digo: 'Estás loca, qué tienes'”, precisó el expelotero de la bicolor.