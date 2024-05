Karla Tarazona le hace el 'pare' a Magaly y responde a críticas por su amistad con Christian Domínguez

Karla Tarazona se pronunció sobre las críticas de la periodista de espectáculos, Magaly Medina, quien reveló que la conductora de Préndete le prestó su camioneta a Christian Domínguez para que vaya a recoger a su hija.

Tarazona minimizó los dichos de la 'Urraca' y afirmó que no tiene tiempo para estar respondiendo a este tipo de comentarios. "No tengo nada que decir, nadie duerme conmigo para saber qué pasa y tampoco se lo pienso contar. Que diga u opine lo que quiera. No tengo tiempo de aclarar a las personas. Se pregunta y se responde sola, pero que siga. Gracias por su atención", declaró al Trome.

Como se recuerda, la presentadora de Magaly TV: La Firme había mostrado imágenes en las que se veía a al cumbiambero manejando la camioneta de Tarazona para ir a recoger a su hija con Pamela Franco.

Medina calificó la situación como una "conexión tóxica" y cuestionó que Domínguez use el vehículo de su expareja para ir a la casa de la mujer con quien también mantuvo una relación.