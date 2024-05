Ringo revela que "Paul McCartney era el motor de Los Beatles que los llevó al éxito"

En una reveladora entrevista Ringo Starr reveló que Los Beatles no habrían grabado tantos discos como lo hicieron si no hubiera sido por el empuje y la dedicación de Paul McCartney.

El icónico baterista de la banda inglesa, agradeció a McCartney por motivarlos a trabajar más y por mantenerlos enfocados en su carrera musical en todo momento.

“No, no, no nos llevábamos bien. Éramos cuatro chicos, nos habíamos despertado. Nunca se interpuso en el camino de la música, sin importar lo mala que fuera la pelea. De repente, tenemos vidas y tenemos hijos y, ya sabes, el esfuerzo que pusimos, porque trabajamos muy duro, estaba empezando a palidecer un poco y siempre le agradecemos a Paul hasta el día de hoy”, mencionó Ringo.

"Gracias a Paul, que era el adicto al trabajo de nuestra banda, hicimos muchos más discos de los que John y yo hubiéramos hecho. Nos gustaba sentarnos un poco más y luego Paul llamaba ‘Muy bien, muchachos’, y entrábamos”, expresó el músico.

Como se sabe, Los Beatles son reconocidos como la banda más ventas de material discográfico en de todos los tiempos, con más de 500 millones de discos vendidos en todo el planeta.

La banda conformada por Paul McCartney, Ringo Starr y los desparecidos John Lennon y George Harrison durante su carrera, lanzaron numerosos álbumes de estudio, álbumes en vivo, sencillos y videos musicales, estableciéndose como una de las bandas más influyentes de la historia de la música contemporánea.