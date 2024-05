Mamá de Alejandra Baigorria causa polémica tras “perrear” con stripper en fiesta de Lucía de la Cruz

La madre de Alejandra Baigorria, Verónica Alcalá, ha desatado polémica después de protagonizar un sensual baile con un stripper en una fiesta que organizó Lucía de la Cruz, en el marco de la celebración del Día de la Madre, en Chorrillos.

En el programa de Magaly Medina revelaron una serie de videos en los que se le ve soltándose el pelo y bailar de forma sensual con musculoso stripper; incluso, hay una escena en dónde el hombre la carga de la cintura.

¿IMÁGENES SENSIBLES?

Tal fue el voltaje de las imágenes, que en el informe de la urraca optaron por censurar parte de los videos en los que aparece “perreando” con hombre de torso desnudo.

¿ALE BAIGORRIA NO SALUDÓ A SU MAMÁ POR EL DÍA DE LA MADRE?

Deysi Araujo señaló que tuvo bastante afinidad con la exchica de impacto; no obstante, reveló que la mujer se encontraba “nostálgica” por no haber recibido un saludo por el Día de la Madre por parte de Baigorria.

“Es chévere, buena onda, me cae súper chévere, ya tengo una amiga más. Estaba un poquito nostálgica porque no la saludaron el Día de la Madre, su hija la pasó con su papá y no con ella”, sostuvo la vedette al citado medio.