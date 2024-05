Jorge Luna se lamenta y pide disculpas: ¿cuál fue el error que nunca quiso cometer?

El conductor de 'Hablando Huevadas', se refirió una vez más, a la multitud de críticas que ha recibido, luego que la entrevista que le dio a la periodista Verónica Linares se difundiera, en la que aseguró, junto a su colega Ricardo Mendoza, que no le deben nada a sus fans.

Durante su programa, dijo estar arrepentido de una sola cosa, haber dado declaraciones a la conductora. “Voy a pedir unas disculpas, por dar una entrevista a Verónica Linares, ese fue mi error. Pero fuera de bromas, sí te voy a decir algo... por un tema de salud mental, en una situación como esta no ves redes, no ves noticias, le pedí a mi mamá que deje de estar peleando en TikTok... Hay varios que se repiten, ‘que comes gracias a ellos’ y mil cosas más, entre esos está también ‘no fue las formas’”, respondió.

Añadió que desde hace varios años él y su colega tratan los mismos temas y nunca habían recibido ese tipo de críticas, por lo que considera que se trataría de un ataque ‘orquestado’. “Cualquier artista mermelero, chupamedias que salga a decir ‘yo encantado de soltarle la mano a mi hijo para tomarme una foto’, si estás buscando eso, no lo vas a conseguir, es mi punto de vista, es lo que ofrecemos, la gente es libre de decidir”, comentó Jorge Luna.

OTRA REVELACIÓN

También señaló que no quería estar en el programa de Verónica Linares. “Sí, tenía cara de asco, no quería estar sentado ahí, salí hora y cuarenta, tres horas grabé. Sin ánimos de justificar, yo dije lo que dije y lo venimos diciendo hace cuatro años. Lo dije con cara de aburrido, sí”, finalizó.