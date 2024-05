Thamara Gómez recibe multa millonaria por grabar video musical en Laguna Parón

La reconocida artista Thamara Gómez se encuentra inmersa en una situación legal y financiera con las autoridades de Áncash tras grabar un videoclip musical en un área protegida, a pesar de las restricciones de acceso impuestas.

La exintegrante de Corazón Serrano eligió la laguna de Paròn, ubicada en el Parque Nacional Huascarán en Caraz, como escenario para su proyecto musical. Sin embargo, la artista y su productora no tomaron en cuenta las graves consecuencias que les vendría después.

La administración de la reserva natural le impuso una multa millonaria a Gómez y a su productora, Kenacho Producciones, por llevar a cabo la filmación en una zona donde esta actividad está estrictamente prohibida. Además, se censuró la difusión del material grabado.

Thamara, hizo público su incomodidad por lo sucedió indicando: “Fuimos a Huaraz a realizar un videoclip con todo el amor del mundo. Hoy tuvimos que lanzar el video, pero no se va a poder porque la jefatura del Parque Nacional del Huascarán no está prohibiendo. Fuera de eso, nos están denunciando, lo cual me parece injusto”.

RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES

El Parque Nacional del Huascarán, a través de un comunicado, ha subrayado las restricciones para el acceso a la Laguna Paròn, justificando estas medidas como necesarias para preservar la seguridad de los visitantes y proteger el ecosistema. Además, cualquier actividad que ponga en peligro el parque o sus visitantes está sujeta a regulaciones estrictas, con sanciones para aquellos que no las respeten.