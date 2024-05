Christian Domínguez y Karla Tarazona: ¿Qué dijo Pamela Franco sobre acercamiento?

Karla Tarazona, conductora de Préndete, ha llamado la atención luego que su expareja, Christian Domínguez ingresara al programa de Panamericana Televisión como conductor, luego que terminara su relación con Pamela Franco.

Luego de varios días, la cumbiambera rompió su silencio y se pronunció por el acercamiento de Christian y Karla Tarazona, pues muchos especulan que ambos habrían retomado su relación tras la gran confianza y complicidad que muestran en el magazine.

¿QUÉ DIJO PAMELA FRANCO?

La artista se pronunció por medio de un reconocido medio sobre el rumbo en la vida de Christian Domínguez. “En ese tema no tengo nada que opinar porque no me interesa y estoy enfocada en mis cosas”, aseguró, y también precisó que no le incomoda la relación cercana que tiene con Tarazona.

Por otro lado, Franco aseguró que ella es dueña de su orquesta y deslindó que fuera trabajadora de Christian Domínguez.

“Para nadie es un secreto que cuando tenía mi relación Christian veía todo, pero han pasado cosas, no solamente estoy pasando mi momento emocional, también estoy desligándome de todo, pero la orquesta es mía. Comentaron que era su trabajadora y nada que ver. (…) Justo en esta semana estoy resolviéndolo para finalizar cualquier vínculo laboral con él. Nosotros no tenemos absolutamente nada más que un vínculo de padres”, comentó para el diario Trome.

En tanto, añadió que el cantante no tiene ya ningún vínculo con ella más que lo relacionado a su hija. “No dependo de él en nada desde el día del ‘ampay’. Desde ahí cada uno tomó su rumbo y yo empecé desde cero. Él no me mantiene, el único vínculo es mi hija y es un tema que manejamos a medias, pero espero que todo llegue a buen puerto”, sentenció.