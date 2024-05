¿Ricardo Mendoza y Jorge Luna evalúan dejar sus shows de comedia? "No se merecen más", afirman

En un reciente episodio de su popular programa 'Sólo queremos conversar', los reconocidos humoristas Ricardo Mendoza y Jorge Luna abordaron un tema que ha generado una oleada de controversia en las redes sociales sobre su relación con los fanáticos y la posibilidad de poner fin a su exitoso show de comedia, 'Hablando Huevadas'.

Tanto Luna como Mendoza expresaron su descontento por las críticas recibidas. Luna, incluso mencionando que, si quisiera, podría dejar el programa debido a sus negocios personales, pero que sigue adelante porque sabe que muchos disfrutan de sus espectáculos y eso le reconforta.

"Hermano, si hacemos el Madison Square Garden y nos retiramos de una vez. No se merecen más", manifestó visiblemente molesto Jorge. "Alucina que lo estaba pensando de verdad. Estas cosas te animan a no seguir. ¿No te da esa sensación? Ya me aburrí", agregó Mendoza.

¿QUÉ PASÓ?

La polémica se desató después de unas declaraciones en una entrevista para el canal de YouTube 'La Linares', donde Mendoza y Luna expresaron su desagrado por tomarse fotos con sus seguidores en la calle, calificándolo como una pérdida de tiempo.

"No me gusta que me estén jodiendo en la calle", afirmó Jorge Luna. "Si salgo es porque mis hijos ya están muy aburridos, y no quiero regalarte tres segundos de mi tiempo porque estoy con mis hijos y estoy trabajando todo el día".