Premios Heat 2024: conozca los artistas peruanos nominados a la décima edición

La revista Billboard dio a conocer la lista de nominados a los Premios de la Música Latina Heat 2024, entre los que destacan Shakira, Karol G, Feid, entre otros reconocidos artistas latinos, pero también se encuentran fuertes candidatos peruanos.

Así están nominados Álvaro Rod en la categoría “Mejor artista salsa”; Amy Gutiérrez y Cielo Torres en “Mejor artista región sur”; y el Grupo 5 en la sección “Mejor artista tropical”. El evento tendrá lugar en república Dominicana, el próximo 11 de julio.

El público tendrá una gran tarea que es votar por sus favoritos por medio de la aplicación LosHeat.TV. En esta décima edición se añadió diez nuevas categorías: Productor del año; Director video-clips el año; Álbum del año; Mejor canción viral; Compositor del año; Mejor canción para videojuegos, series o películas; Mejor artista tropical; Mejor artista salsa; Fandom del año; y Mejor canción religiosa.

LISTA DE NOMINADOS

Mejor Artista Masculino

Feid

Bad Bunny

Peso Pluma

Carin León

Arcangel

J Balvin

Eladio Carrion

Chayanne

Carlos Rivera

Mejor Artista Femenino

Karol G

Shakira

Young Miko

Maria Becerra

Nicki Nicole

Anitta

Greeicy

Kanny García

Kali Uchis

Kenia OS

Natti Natasha

Mejor Grupo o Banda

Morat

Eslabón Armado

Piso 21

Grupo Frontera

Los Ángeles Azules

Grupo Firme

RBD

Wisin & Yandel

Fuerza Regida

Reik

Monsieur Periné

Cultura Profética

Rawayana

Mejor Artista Rock

Juanes

Morat

Molotov

Maná

Belanova

Jorge Drexler

Aterciopelados

Mar Rendón

Mejor Artista Pop

Luis Fonsi

Greeicy

Sebastián Yatra

Manuel Turizo

Camilo

Carlos Rivera

Ana Mena

Aitana

Lasso

Maluma

Fonseca

Chris Lebron

Manuel Medrano

Mejor Artista Urbano

Feid

Karol G

Wisin

Ozuna

Young Miko

Blessd

Eladio Carrion

Duki

Anuel AA

Arcangel

J Balvin

Mora

Myke Towers

Rels B

Justin Quiles

Yandel

Nicky Jam

Mejor Artista Tropical (Bachata, Merengue, Vallenato, Cumbia)

Romeo Santos

Carlos Vives

Silvestre Dangond

Prince Royce

Juan Luis Guerra

Grupo 5

Eddy Herrera

Felipe Peláez

Ke Personajes

Charlie Zaa

Olga Tañon

Jorge Celedón

Jandy Ventura

Servando y Florentino

Mejor Artista Salsa

Víctor Manuelle

Gilberto Santa Rosa

Willy García

Grupo Niche

Alvaro Rod

Christian Alicea

Yiyo Sarante

La India

Mejor Artista Región Sur

Nicki Nicole

Ludmilla

Emilia

Anitta

Duki

KHEA

Cris Mj

Trueno

La Joaqui

Amy Gutiérrez

Cielo Torres

Tini

Milo J

Tiago PZK

Lit Killah

Mejor Artista Región Andina

Mike Bahía

Manuel Turizo

Camilo

Greeicy

Danny Ocean

Ovy On The Drums

Ryan Castro

Dayanara

Andreina Bravo

Elena Rose

Lasso

Farina

Jerry Di

Nacho

Fanny Lu

Mejor Artista Región Norte

Lenny Tavárez

Darell

Jay Wheeler

Young Miko

Lola Índigo

Rauw Alejandro

Quevedo

Eladio Carrion

Jhayco

St. Pedro

Kim Loaiza

Lunay

Álvaro Díaz

Artista Revelación

Xavi

Kenia OS

Humbe

Joaquina

Saiko

Gabito Ballesteros

Junior H

Yng Lvcas

Elena Rose

Omar Courtz

Santa Fe Klan

Bad Gyal

Promesa Musical

Nath

Zhamira Zambrano

Los Esquivel

DannyLux

Venesti

Ana Del Castillo

J Noa

Marlon Arenas

Damian

Lucia De La Puerta

Anais Castro

Sarodj Bertin

Esteban Rojas

Juan Duque

Influencer del Año

Domelipa

Yeri Mua

Wendy Guevara

Yuleria (Yurielkys Ojeda y Valeria Ramírez)

Gemelas Ortega

Lele Pons

Carlos Montesquieu

La Divaza

La Segura

Calle y Poché

Los Montañeros

La Granja del Borrego

El Mindo

Mejor Artista Regional Popular

Peso Pluma

Christian Nodal

Grupo Frontera

Carin León

Pipe Bueno

Alejandro Fernández

Ángela Aguilar

Gabito Ballesteros

Jessi Uribe

Luis Alfonso

Yuridia

Mejor Artista Urbano Dominicano

El Alfa

Rochy RD

Chimbala

Angel Dior

Amenazzy

Jey One

Donaty

Yailin La Más Viral

Shadow Blow

La Insuperable

La Perversa

Yaisel LM

Mejor Video

“Triple S” – J Balvin, De La Ghetto, Jowell & Randy

“S91” – Karol G

“Mamasota” – Manuel Turizo, Yandel

“Mónaco” – Bad Bunny

“Isla Desierta” – Ozuna

“Contigo” – Karol, G, Tiësto

“Primera Cita” – Carin Leon

“Puntería” – Shakira Cardi B

“Así es la vida” – Enrique Iglesias, Maria Becerra

“Privilegios” – Feid, Cupido

Mejor Colaboración

“Perro Negro” – Bad Bunny, Feid

“Contigo” – Karol G, Tiësto

“ALV” – Arcangel, Grupo Frontera

“Los del Espacio” – LIT killah, Duki, Emilia, Tiago, PZK, FMK, Rusherking, Maria Becerra, Big One

“Según Quien” – Maluma, Carin León

“Luna” – Feid, ATL Jacob

“BZRP Sessions 58” – Bizarrap, Young Miko

“Trofeo” – Maluma, Yandel

“Harley Quinn” – Fuerza Regida, Marshmello

“Bellakeo” – Peso Pluma, Anitta

“No Es Normal” – Venesti, Nacho, Maffio

“Calor” – Nicky Jam & Beéle

Mejor Contenido Plataforma

MoluscoTV

Alofoke Media

Panel Urbano (Enrique santos, Dímelo King, Maiky Backstage)

Dímelo King

La Nave Podcast (Marko)

Chente Ydrach

Ibai llanos

Escorpión Dorado

El Chombo

Juanpis González

DJ del Año

Steve Aoki

Marshmello

Tiësto

Dj Adoni

Marcela Reyes

Agudelo 888

Gordo

Alex Sensation

Canción del Año

“Luna” – Feid, ATL Jacob

“La Diabla” – Xavi

“Qué Chimba de Vida” – Karol G

“Mi Ex Tenía Razón” – Karol G

“Harley Quinn” – Fuerza Regida & Marshmello

“Lala” – Myke Towers

“La Víctima” – Xavi

“El Amor De Su Vida” – Grupo Frontera, Grupo Firme

Productor Del Año

Tainy

Ovy On The Drums

Big One

Master Chris

The RUDEBOYZ – Kevin y ChaN

Bizarrap

SOG

Sky Rompiendo

Icon Music – Jowan y Rolo

Sergio George

Andrés Castro

Edgar Barrera

Director de Videoclips del Año

Simon Brand

Fernando Lugo

Rodrigo Films

Jessy Terrero

Pedro Artola

Nuno Gomes

Kacho López Mari

Patricia Alfonso

Stillz

Ada Odreman

Hannah Lux

Sánchez

Álbum del Año

Mañana Será Bonito Bichota Season – Karol G

Ferxxocalipsis – Feid

Génesis – Peso Pluma

Colmillo de Leche – Carin León

Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana – Bad Bunny

El Comienzo – Grupo Frontera

Las Mujeres Ya No Lloran – Shakira

Orquídeas – Kali Uchis

Un Sueño Llamado Ranchera – Felipe Peláez

Mejor Canción Viral

“Luna” – Feid, ATL, Jacob

“La Diabla” – Xavi

“Según Quién” – Maluma, Carin León

“Lollipop” – Darell

“Dora” – Farina, El Alfa

“Línea del Perreo” – Uzielito Mix, Yeri Mua, El Jordan 23, DJ Kiire

“Harley Quinn” – Fuerza Regida, Marshmello

Compositor del Año

Edgar Barrera

Mauricio Rengifo y Andrés Torres

Master Chris

Elena Rose

Keityn

Mora

Feid

Manny Cruz

Justin Quiles

Bull Nene

Mejor Canción para Videojuegos, Series o Películas

Luis Fonsi, Adriel Favela – “La Paz” (Zorro)

Karol G, feat Aldo Ranks – “Watati” (Barbie)

Peso Pluma, Grupo Frontera – “TULUM” – (FIFA 24)

Myke Towers – “LALA” – (FIFA 24)

Peso Pluma – “Peligro” (Call of Duty: Modern Warfare II)

Banda MS – “141” (Call of Duty: Modern Warfare II)

Fandom del Año

Fandom – Karol G

Keninis – Kenia OS

TeamAndreina – Andreina Bravo

Turbias – Yeri Mua

Fandom Domelipa

Marcianos – Mar Rendón

TeamLu – Lucia De La Puerta

Fandon Yuleria

Fandon Feid

Yahalovers – Yahaira Plasencia

Team Chivirikas – Yailin La Más Viral

La Tribu – Camilo

Mejor Canción Religiosa

“Me Encontraste” – Christian Ponce & Alex Zurdo

“Pan Duro” – Alex Campos

“Pasa_je_ro” – Farruko

“Guarda tu Corazón” – Alex Zurdo

“Mambo 23” – Juan Luis Guerra

“Donante de Sangre” – Daddy Yankee

“El Cielo Aún Espera” – Adriel Favela & Jesús Adrián Romero

“Parabellum”- Redimi2