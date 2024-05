¡Insólito! Universitario realiza su examen vestido de payaso porque no le dio tiempo de cambiarse

Un joven estudiante se ha viralizado en redes por su tenacidad y responsabilidad. Conocido como el ‘payasito Poquito’, el joven universitario se convirtió en tendencia en redes sociales luego de rendir su examen vestido con la indumentaria del personaje que representa, pues no tuvo tiempo de cambiarse luego de trabajar en un show infantil.

Según contó el estudiante, ese día tenía un show infantil por el Día de la Madre que terminaba poco antes de que inicie su examen. Como no tenía suficiente tiempo, el estudiante de la carrera de derecho decidió realizar su examen con el traje y maquillaje de payaso.

Las imágenes del joven vestido de payaso pronto se viralizaron en redes sociales, pues mostraba el contraste entre este y sus compañeros, vestidos de forma convencional. "Ese día sorprendí a mis compañeros de la universidad porque no me dio tiempo de quitarme el traje y me fui así al examen de derecho penal", explicó el joven en sus redes.

REACCIONES

Evidentemente, el público tuvo mucho qué comentar sobre esta atípica situación. Muchos de los comentarios fueron elogios para el joven que estudiaba y trabajaba a la vez.

"Me dio mucha ternura como estaba sentado todo confundido", "Yo que me la pasé todo el semestre contando chistes en examen final", "Felicidades. No siempre se vive de lo estudiado. Pero eres una persona que se prepara en la vida ante la situación que toque vivir, será un buen abogado", "Es bonito ver como aun así se siguen superando a pesar de las circunstancias", "Inspiración total", fueron algunos de los comentarios de los usuarios en Tik Tok.