Jorge Luna y Ricardo Mendoza habrían sido demandados en el Poder Judicial

Luego de la reciente polémica generada por haber dicho que prefieren no gastar su tiempo tomándose fotos con sus fans, la dupla, Jorge Luna y Ricardo Mendoza, fueron denunciados ante el Poder Judicial, según reveló el mismo Mendoza en su programa.

Según el conductor, un contacto suyo del Poder Judicial le reveló que había llegado una demanda a su despacho. “Una persona muy importante que tiene un cargo muy importante en el Palacio de Justicia me dice: ‘Hermano, ¿Qué has hecho? Me acaba de llegar una estupidez, me acaba de llegar una demanda contra ustedes por ofender al público peruano’”, dijo.

Además, contó que le pidió a esta fuente más información de dicha demanda, sin embargo, le dijo que no iba a proceder porque era muy ‘estúpida’. “Yo le pregunté en qué parte de la Constitución se puede hacer una demanda por eso. ‘No se puede’, me dijo. ‘Es la demanda más estúpida que he visto en vida’”, dijo el conductor en su programa ‘Solo queremos conversar’.

En otro momento, Luna y Mendoza señalaron que les parecía extraño que se haya presentado una demanda con tanta celeridad y también dijeron que les causó curiosidad que exista un grupo llamado ‘Todos contra HH’, la cual ha recolectado 3 mil firmas en un día.

OLA DE CRÍTICAS

Recientemente, los conductores Mendoza y Luna han recibido una ‘ola de críticas’ luego que declararan en una entrevista que no les gusta atender a sus fans para tomarse fotos o firmar autógrafos porque les quita tiempo. Luego de estas declaraciones, hicieron bromas usando el reciente fallecimiento del actor Diego Bertie.