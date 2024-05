¡Bad Bunny rechazado! Hijo de empresario no quiere tomarse foto con el cantante

Pese a los millones de fans que tiene Bad Bunny en el mundo, hay un gran segmento que no tiene interés por el afamado artista, así lo demostró un video que se ha viralizado con rapidez por redes sociales.

El ‘conejo malo’ se ha vuelto tendencia luego que un joven millonario decidiera no tomarse foto con el cantante. Se trata del hijo del empresario estadounidense Mark Cuban.

En el video se ve al magnate tomarse una foto con el cantante puertorriqueño, pero al preguntarle a su hijo si deseaba sacarse una foto con el ‘conejo malo’, el joven voltea la cabeza en señal de negación y sigue de largo. En tanto, cuando el cantante se percata del hecho continuó su camino hacia su asiento. El hecho ocurrió durante un partido de la NBA.

POLÉMICO DEBATE

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y muchos aplaudieron la negativa del joven a tomarse la foto, pero otros se dispusieron a defender al puertorriqueño.

“Yo todavía tengo fe en muchos de los chavos de GenZ, todo esto es un péndulo y parece que la reacción de la siguiente generación contra el progre viene fuerte”; “Desde que lanzó el teléfono de la chica, empezó su caída”; “Aún hay jóvenes cuerdos que el universo los bendiga a todos”; “Siendo muy honestos no tiene nada de malo no querer tomarse una foto con un artista, tal vez al padre le gusta y al hijo no, o tal vez el hijo ya tenía una foto con él jajajaja”; “No lo hace mejor por no querer una foto, y si la quisiera no lo haría peor”; “Es Bad Bunny, una de las personas más famosas del planeta, quién no quisiera una foto con él, así no te guste su música, una foto o una firma pueden valer miles de dólares”; “Artista no es solo el que canta bien, también es el que compone y si el compone sus canciones pues es un artista (yo odio el reggeton) pero las cosas como son!”; fueron algunas de las reacciones de los internautas.