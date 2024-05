¡Paolo Guerrero pierde los papeles! Esta fue la pregunta del reportero que desató la furia del ‘Depredador’

Paolo Guerrero ha vuelto a captar la atención de los medios tras mostrar una actitud tensa y desafiante contra un reportero, quien le realizó algunas preguntas sobre su actual pareja Ana Paula Consorte.

En las imágenes difundidas en el programa ‘Magaly TV: La Firme’, se observa al futbolista notoriamente ofuscado al ser consultado sobre el presunto embarazo de la brasileña, quien, según los rumores, estaría esperando un tercer hijo del ‘Depredador’.

“Me estás preguntando una tontería, más respeto hermano”, sostuvo el futbolista mientras el hombre de prensa le recordó que es una figura pública.

“Qué he publicado en mis redes, no hables tonterías, ¿yo he confirmado algo?, pregúntame de fútbol, soy un jugador de fútbol”, respondió el jugador de César Vallejo.

LA PREGUNTA QUE DESATÓ LA IRA DEL ‘DEPREDADOR’

El reportero también le hizo mención del momento en el que las cámaras captaron a Ana Paula llorando en la ventana de un hotel de Lima, cuando este se fue a jugar a Trujillo por la UCV.

"¿Cómo te sentiste cuando viste a Ana Paula en un hotel llorando? ¿Eso te puedo preguntar?”, fue la consulta que hizo perder los papeles a Guerrero. Inicialmente, se metió a su auto, pero segundos después regresó a la cafetería de San Isidro donde empezó dicho altercado.

“Malcriado, te ríes encima, malcriado eres...”, sostuvo el Depredador enfurecido frente a los presentes, quienes habrían evidenciado las otras amenazas que le lanzó el deportista al reportero.

Tanta fue la furia del futbolista, que la madre de sus dos menores hijos tuvo que regresar a la puerta de la cafetería para llevárselo y evitar mayor confrontación.