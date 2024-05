¡Taylor Swift comentó un video del influencer peruano Giacomo Benavides! “Nuestra rubia conoce Barranco”

¡Atención swifties! El influencer Giacomo Benavides ha logrado captar la atención de la reconocida cantante estadounidense Taylor Swift, quien elogió su performance en un video que rápidamente se hizo viral.

El hijo de Alfredo Benavides subió un video cantando ‘The Smallest Man Who Ever Lived’ que rápidamente alcanzó gran popularidad; no obstante, el influencer jamás pensó que la propia artista iba a destacar su trabajo con un curioso comentario.

“This is the official music video (‘Este es el video musical oficial’ en español)”, comentó la compositora en la cuenta de Giacomo.

¡YA CONOCE BARRANCO!

El comediante, emocionado por esta interacción, mandó a hacer un polo con la captura del comentario y parte del video. Tanto los fanáticos de la ganadora de 14 premios Grammy como los seguidores del influencer lo felicitaron por el elogio recibido a través de múltiples comentarios en su última publicación en Instagram.

“Taylor Swift comentó mi video en TikTok. Estoy llorando hace cuatro horas y aún no lo proceso. Nuestra rubia ya conoce Barranco. The Eras Tour en Perú confirmado, yo elijo creer”, sostuvo.

Personalidades como Diego Rivera, Ximena Hoyos y Daniela Darcourt también se mostraron emocionados por el comentario de Taylor Swift.