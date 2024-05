Ricardo Mendoza y Jorge Luna responden críticas por no querer saludar al público

Una avalancha de críticas se ha generado contra los conductores Ricardo Mendoza y Jorge Luna, quienes aseguraron en una entrevista que no les gusta saludar a sus seguidores en la calle, además, presumieron que, pese a que los tildan de soberbios, sus redes tienen un séquito de fieles fans.

Ambos declararon en una entrevista, hace unos meses, que no les agrada encontrarse con sus admiradores, pues aseguran que pierden el tiempo al tomarse fotografías o firmar autógrafos, además, Ricardo Mendoza aseguró que “odia fingir” que quiere a alguien.

“Yo no salgo para evitar esas cosas, para evitar que me estén jodiendo en la calle, y si salgo es porque mis hijos están muy aburridos y no quiero regalarte tres minutos de mi tiempo porque estoy con mis hijos y he trabajado todo el día”, dijo Jorge Luna.

SALEN A DEFENDERSE

Ante la ola de críticas recibidas por dichas declaraciones, los conductores se jactaron de la gran cantidad de seguidores que tienen y que consumen su contenido: “Más de 120 mil conectados al estreno. Público, cualquiera. Fans... los nuestros”, publicó Jorge Luna por medio de sus historias del Instagram.