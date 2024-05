En el Día de Star Wars: Mark Hamill llama “Joe-B Wan Kenobi” al presidente Biden

La Fuerza llegó a la Casa Blanca, en este 4 de mayo, de la mano del mismo maestro Jedi Luke Skywalker para una entrevista con el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

Los amantes y fans de la saga de Las Guerras de las Galaxias celebran este 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars, y tras la visita del actor Mark Hamill, quien interpreta a Luke Skywalker en las películas, llamó al presidente como uno de los personajes de la saga.

El famoso actor se presentó en la sala de prensa de la Casa Blanca y lució unos lentes negros de aviador que el presidente le regaló.

Cuando los periodistas le preguntaron sobre su reunión con Joe Biden; Mark Hamill resaltó que lo llamó 'Señor Presidente', pero de manera amable, le respondió: "Puedes llamarme Joe".

Durante este encuentro con la prensa, Hamill hizo gala de su ingenio al referirse cariñosamente al mandatario como "Joe-B-Wan Kenobi", en un inteligente juego de palabras que hace alusión al venerable maestro jedi Obi-Wan Kenobi.

Cabe señalar que, los fans de Star Wars en todo el planeta disfrutan el día de la franquicia, creada por George Lucas y se celebra en esta fecha por un juego de palabras, ya que 'May the 4th Be With You' suena de manera similar a "May the Force be with you" ("Que la Fuerza te acompañe", en español), frase icónica de la saga y que resume la esencia de la mitología y la magia que rodea a la saga espacial que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo.