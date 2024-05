Día de Star Wars: conoce desde cuándo y por qué se celebra el 4 de mayo en todo el mundo

En diferentes partes del mundo, cada 4 de mayo, los fanáticos de Star Wars, conocida en español como 'La Guerra de las Galaxias', se unen a las singulares celebraciones que se realizan para reafirmar su pasión y admiración por la saga cinematográfica del genial George Lucas, que pese al tiempo transcurrido sigue despertando pasiones y captando seguidores en todo el planeta.



El origen de esta festividad se remonta a un juego de palabras y homenaje a una figura política. El 4 de mayo de 1979, día del estreno de la primera película de Star Wars, el diario inglés 'London Evening News' publicó una nota escrita por miembros del Partido Conservador del Reino Unido en la que felicitaban a Margaret Thatcher por su nombramiento como primera ministra.

QUE LA FUERZA TE ACOMPAÑE

En esta nota, se incluía la frase "May the Force be with you", cuya traducción al castellano es "que la fuerza te acompañe". "May the 4th be with you" sirvió como impulso a los fans de la saga para crear el Día de Star Wars y celebrarlo el 4 de mayo. La noticia se propagó rápidamente y todos adoptaron la fecha, y organizan actividades en la que participan cientos de fanáticos.

Por ejemplo es muy común en diferentes países las maratones de La Guerra de las Galaxias con la exhibición de películas de la saga. También se realizan fiestas de disfraces con algunas de las caracterizaciones más raras, exposiciones fotográficas y todo tipo de eventos que sirvan para homenajear a una historia que forma parte del imaginario colectivo desde hace décadas.