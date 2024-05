Killay: hija de Dina Paucar se lanza como cantante y presenta temas propios

Killay es la nueva voz de la canción andina que ya está dando que hablar en los escenarios y en todas las plataformas musicales gracias a su estilo propio, innato talento y herencia artística.

KILLAY (palabra en quechua que significa “mi luna”) es hija de la notable intérprete folclórica Dina Paucar y acaba de estrenar dos videoclips con temas de su inspiración y, por si fuera poco, ha publicado su primer EP que incluye cuatro nuevas canciones, también de su autoría.

El videoclip oficial de “Necesito olvidarte” en su canal de YouTube tiene más de 150 mil visualizaciones a sólo tres semanas de su lanzamiento. “Es muy especial porque fue grabado en Chanchamayo, un lugar importante para mí y para mi familia; además cuento con la participación de mi hermano mayor, Alejandro, quien toca la guitarra y el bajo. También acabo de estrenar el clip de “De mí te vas a enamorar”, por eso los invito a que puedan verlos” dice la juvenil intérprete.

KILLAY recuerda que la primera vez que cantó frente al público el tema “Necesito olvidarte” fue en el aniversario número 32 de su famosa madre. Después, poco a poco, se fue soltando en el escenario y empezó a armar su propio repertorio; sus primeras composiciones fueron “Gracias, Papá” y “Madre Querida” que la canta a dúo con su progenitora.

EP “DE MI TE VAS A ENAMORAR”

El mini álbum De mí te vas a enamorar de KILLAY incluye “Tic tac, tic tac”, “La tóxica”, “Amiga olvida ya” y “De mí te vas a enamorar”. Se trata de cuatro canciones inéditas en un mini álbum con una temática romántica, nostálgica, juvenil y pícara. Una voz juvenil con aires de ternura, originalidad y frescura.

KILLAY ha recibido una excelente respuesta del público y así lo demuestra la gran cantidad de visitas que recibe en su página oficial. Ella está decidida a seguir deleitándonos con canciones originales y con su dulce manera de interpretarlas.

ENTREVISTA A KILLAY

-Siendo hija de Dina Paucar podría decirse que era natural que te dedicaras también a la música. ¿Alguna vez tu mamá te dijo que lo pienses bien antes de hacerlo?

De hecho, mi mamá y mi papá hablaron conmigo al momento de empezar esta aventura. Me advirtieron y me plantearon muchas posibilidades y, bueno, también el lado negativo y positivo de todo esto. No fue tan difícil darme cuenta, ya que ya lo había vivido en mi niñez con mi mamá. En ese entonces lo veía desde la perspectiva de “hija”. Ahora puedo ver las cosas de distinta manera.

-¿En qué momento de tu vida, finalmente, decides incursionar de lleno al ámbito musical? ¿Alguna razón en especial?

Hubo un momento en el que tuve que decidir entre seguir ejerciendo mi carrera de Producción Audiovisual y el canto. Yo comencé acompañando esporádicamente a mi mamá en algunas presentaciones…y creo que gracias a la conexión con el público, poco a poco comenzaban a preguntar por mí. Los contratistas también pedían que yo esté como parte del marco musical, incluso se aseguraban preguntando por mí. Fue una sorpresa muy grande. Sentí que estaba haciendo las cosas bien. Fue ahí cuando me di cuenta que si quería seguir ganando más popularidad y experiencia, necesitaba estar más presente tanto en Lima como en provincia. Tenía que viajar más seguido y asistir a todas las presentaciones en países como Bolivia y Chile. Seguido de eso, comencé a componer más canciones.

-Ahora ya empiezas a volar sola, pero ya has compartido muchas presentaciones con tu famosa mamá. ¿Cómo es trabajar con ella y cómo asumes sus consejos?

Trabajar con mamá es espectacular. Es un orgullo ver cómo el público la aclama en cualquier lugar al que vayamos. Es reconfortante voltear y verla cantar. Claro, también es muy exigente. Siempre me impulsa, me aconseja y me da muchas críticas constructivas. Se podría decir que las críticas que hace mi mamá son las que más me han ayudado a mejorar cada día. No solamente al momento de cantar, sino también al momento de interpretar una canción y desenvolverme en el escenario. No podría pedir una mejor maestra que ella. Ahora que comenzaré a volar sola, la extrañaré mucho en el escenario.

-¿Cómo ves a la "nueva generación" de intérpretes de nuestra música andina? ¿Crees que los jóvenes de hoy se inclinan por otros géneros? ¿A qué público quieres llegar?

Me alegra saber que cada vez hay más jóvenes intérpretes como yo, que se están inclinando por nuestra música andina. En el huayno hay muchos nuevos valores que están haciendo sus lanzamientos y me da mucho gusto porque es como el inicio de una nueva generación. Hoy en día, los jóvenes consumen música del extranjero y no pienso que esté mal… pero podemos demostrar que aquí también hay buena música y de buena calidad. Últimamente veo que gran parte de los asistentes a los conciertos de huayno son personas jóvenes y me alegra mucho. Mi música tiene un estilo más juvenil y fresco, así que está dirigida para la nueva generación.

-¿Por cuál vertiente del huayno te inclinas? ¿Con arpa y percusión electrónica? ¿Te animarías a hacer algo más tradicional? ¿Qué piensas de la fusión?

Me inclino por el huayno con arpa. Crecí escuchando ese estilo y tengo una conexión muy bonita con el arpa. De igual manera me gusta experimentar con sonidos nuevos como charango, la quena, la zampoña, entre otros. Le puede dar un estilo diferente a una canción pero manteniendo fielmente el estilo del huayno con arpa. La fusión también me parece muy interesante, en un futuro también me gustaría trabajar en un proyecto de fusión.

-¿Cuál es tu fuente de inspiración para escribir tus propios temas?

La mayoría de las letras de mis canciones son un claro reflejo de mis sentimientos. Desde pequeña me ha encantado la poesía y, sobre todo, escribir. Tengo una libreta en la cual escribo todos mis poemas y pensamientos. Muchas de mis canciones, han salido de esa libreta. Me siento tan feliz cuando la gente me dice que se siente identificado/a con la letra de alguna canción. Para mí es muy lindo saber que alguien en alguna parte del mundo sintió lo mismo que yo sentí. Claro, también hay canciones como “La tóxica” que nacen a partir de una broma o sátira. No es mi caso, jajaja. Y así también tengo composiciones más ficticias que aún no salen a la luz.

Estos son los videoclips de sus temas “Necesito olvidarte” y “De mí te vas a enamorar”.

⮚ Video de” Necesito olvidarte” en: https://youtube/ahinWc5G4MI?si=tkKP9_UhoFTw4vwu

⮚ Video de “De mí te vas enamorar” en: https://www.youtube.com/watch?v=9YucaRVICHo