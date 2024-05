Melissa Paredes arremete contra sus 'haters' y niega pedir canjes para su matrimonio: "Mi amor, muestra las pruebas"

Melissa Paredes sigue compartido los preparativos de su boda con Anthony Aranda. La modela muestra en sus redes sociales detalles como el modelo de sus invitaciones y momentos de la prueba de su vestido de novia. Sin embargo, su alegra se vio empañada por especulaciones surgidas en el programa 'Magaly TV: La Firme', donde se afirmó que la celebración sería realizada íntegramente a través de canjes. Ante estas afirmaciones, la exconductora de Préndete decidió romper su silencio y aclarar la situación.

Como se recuerda, Magaly Medina había afirmado que la actriz estaba buscando canjes para su boda con el 'Activador', y reveló una entrevista con una colaboradora del local de eventos Quinta Carla en Huachipa, quien aseguró que la ex del 'Gato' Cuba no quería un descuento especial, sino todo gratis.

Ante esto, Paredes se pronunció a través de Instagram para desmentir la información y pidió a la popular 'Urraca' que corrobore los hechos.

"Así como no te interesa deberías al menos hacer tu trabajo bien y pedir las pruebas. Nunca pedí canje de ese lugar que me parecía horrible y salimos. Entramos y luego chau. Me parece muy desagradable de la señorita decir que he pedido canje, mi amor muestra las pruebas", expresó la influencer.

"No me puedo quedar sin decir nada por qué me acaba de llegar un video donde el programa de Magaly se inventaron, creo que a la señora yo sé que a ti no te interesa mi boda y tampoco quiero que te interese, así como no me interesa ir a tu programa y me han invitado dos veces o tres veces ya. A Anthony también lo has invitado y así nos pagues lo que nos pagues no nos importa", agregó.