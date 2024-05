¿Melissa Paredes estaría buscando canjes para realizar su boda con Anthony Aranda?

Melissa Paredes se encuentra en la etapa final de los preparativos de su boda con el bailarín Anthony Aranda. Sin embargo, un empresario reveló ante un conocido programa de espectáculos que la modelo estaría buscando canjes para ahorrar en los costos de su matrimonio.

Como se recuerda, la actriz se comprometió con el 'Activador' hace poco más de un año, y ahora se encuentran planificando su unión marital. Aunque la fecha exacta no ha sido confirmada, se presume que será pronto, ya que la exconductora de Préndete está publicando en sus redes sociales todos los detalles necesarios para la celebración.

Según 'Magaly Tv, la firme', las flores que llevarán las damas de honor han sido pedidas a Shein, una plataforma de venta china conocida por sus precios accesibles. Además, se ha mencionado que Paredes ha visitado un atelier de vestidos de novia para elegir su atuendo para el gran día.

No obstante, la ex chica reality estaría buscando ahorrar con el salón de recepción, ya que un empresario afirmó que la ex del Gato Cuba no quiere gastar ni un sol. "Nosotros le ofrecimos en primer lugar como 'Quinta Carmela' nuestro local, un descuento especial, pero ella en realidad estaba buscando un canje en totalidad", declaró ante las cámaras de 'La Urraca'.