Conductora Karla Tarazona podría demandar a Rafael Fernández por insinuaciones de infidelidad

Karla Tarazona, presentadora del programa ‘Préndete’, podría demandar a su exesposo, Rafael Fernández, del que se divorció en agosto de 2022. Esto, luego que el empresario insinuara que la conductora le habría sido infiel con Christian Domínguez mientras estaban como pareja.

En una entrevista con el diario Trome, la conductora de Panamericana Televisión señaló que está a la espera que su expareja presente pruebas que respalden sus acusaciones de infidelidad. En caso no hacerlo a la brevedad posible, la exmodelo no descarta demandarlo por difamación.

HE SIDO LEAL

“Mi abogado se encargará de todo eso. Yo no quiero ni cruzármelo, pero para hablar hay que demostrar. A mí nadie me conoce por engañar a mis exparejas o de ir a los saunas con final feliz. Siempre he sido leal en mis relaciones. Uno no puede hablar lo que tu imaginación maquine, tienes que hablar con pruebas”, expresó.

Como se recuerda, Fernández, luego que salieran a la luz detalles sobre la cercanía, las últimas semanas, entre Tarazona y Domínguez. El empresario reveló en el programa MagalyTv La Firme, haber presenciado lo que consideró una relación más que amical entre la presentadora y el músico, lo que al final acabó con su matrimonio.