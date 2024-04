¡Impactante revelación!: Lucía Méndez asegura que Luis Miguel la emborrachó para tener intimidad con ella

Dicen que las verdades siempre salen a la luz tarde o temprano y eso parece estar pasado con el pasado del Sol de México. Y que una impactante revelación levanta la polémica y que la actriz Lucía Méndez acaba de compartir detalles sobre su intrincada relación con el cantante Luis Miguel.

En una entrevista exclusiva con Isabel Lascurain en su canal de YouTube, Lucía reveló cómo un encuentro casual en Miami desembocó en una relación íntima con el cantante, quien es 13 años menor que ella.

La actriz reveló el momento cuando Luis Miguel apareció en su habitación de hotel, buscando consuelo en medio de su búsqueda por su madre, lo que eventualmente llevó a compartir una noche de la que Méndez recuerda poco, más allá de despertar al día siguiente al lado del cantante debido a la gran cantidad de alcohol que consumió.

“Llega Luis Miguel, smoking, dorado con una botella de champaña en la mano y yo con los pelos parados, babeando y en pijama y le digo ‘Mickey ¿qué onda?’ y dice ‘es que no encuentro a mi madre y estoy muy triste... Por favor Lucía, necesito hablar con alguien’ y yo dije bueno, pero por aquí no se me pasaba nada, o sea yo lo veía como un chavito”, confesó Lucia Méndez.

Como se sabe después ambos tuvieron una relación sentimental, pero con el paso del tiempo la pasión se enfrío y terminaron cada uno siguiendo caminos diferentes.