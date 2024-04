Patty Wong: su hermana afirma que está “no habida” tras ser acusada de deber más de 100 mil soles

La exmodelo y empresaria Patty Wong fue acusada de deber más de 100 mil soles a un hombre, identificado como Henry Falcón, por concepto de alquiler del local donde funciona su chifa, en San Juan de Lurigancho.

Tras esta denuncia, expuesta en ‘Magaly TV La Firme’, la hermana de la exmodelo fue contactada por dicho programa, en el cual afirmó que Patty está ‘no habida’ y que ni ella, ni sus ocho hermanos saben de su paradero.

“Patty tiene, además de mí, ocho hermanos más y créeme que ninguno sabe dónde está. A mí me encantaría que tenga comunicación con Henry”, señaló Lucero Wong.

“Para que se puedan resolver estos problemas y obviamente yo dentro de la responsabilidad moral poder resolver lo que se pueda, pero también tengo que aceptar que hay responsables en esta situación y por eso es que yo hago responsable totalmente a mi hermana”, añadió al reportero del citado medio.

DEUDA DE 100 MIL SOLES

El propietario del inmueble, Henry Falcón, denunció que la modelo adeuda casi 100 mil soles y que no ha logrado comunicarse con ella.

Este local se lo habría empezado a alquilar desde el 2014; no obstante, el monto de la mencionada deuda es la suma de los últimos nueve meses de renta.

“Desde el mes de agosto del 2023 que no me paga hasta ahorita. No tengo respuesta de ella, no tengo comunicación, nada, nada. Yo necesito alquilar, si no va a poder alquilar y que me pague todo. Me está debiendo agua, luz, cerca de 15 mil soles. En alquiler casi 80 mil soles […] Al comienzo era todo bien, demoraba un poco los pagos, pero sí lo cumplía. Pero ahora sí ya son meses que no me está pagando. Varios meses ya, desde el mes de agosto del año pasado”, sostuvo.