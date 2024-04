Ramón García sobre Nicola Porcella: “en el fondo siempre ha sido actor”

El país azteca parece sonreírle a Nicola Porcella, quien después de su participación en 'La casa de los famosos', ha logrado debutar en la televisión mexicana con la novela ‘El amor no tiene receta’. El actor Ramón García, quien fue su maestro en su momento, habló sobre el desenvolvimiento que está teniendo el exchico reality en este arte.

García destacó que en México el mercado actoral es bastante “difícil”, incluso para los propios locales, y que Porcella ha logrado sacarle provecho a lo “poco que aprendió”.

“Lo poco que aprendió lo aprovechó bien y lo puso en práctica porque México es un mercado bastante difícil, por no decir casi imposible sobre todo para los que no son mexicanos.”, dijo al diario Trome, precisando que le dictó clases de actuación por un corto periodo de tiempo.

Al ser consultado sobre si el exchico reality nació para este arte, sostuvo que su antiguo alumno “siempre ha sido actor”.

“Lo que pasa es que en el fondo siempre ha sido actor. Una vez escuché esto y no lo creía hasta que lo comprobé conmigo mismo, se dice ‘Uno no escoge la actuación, la actuación lo escoge a uno’ y ese fue mi caso porque yo jamás quise ser actor y por seguir a unas chiquillas, por mujeriego me metí un grupo de teatro en la Universidad y, bueno, hasta la fecha no salgo y ya tengo 47 años de actor.”, indicó.

¿CÓMO ERA EN SUS CLASES?

El profesor y actor peruano señala que en el tiempo en el que le dictó clases, Porcella tenía muchas actividades que impidieron que pudiese brindarle una “formación mucho más fuerte”.

“Nicola estuvo muy poco tiempo conmigo (en clases de actuación) y el tiempo que estaba conmigo, también tenía muchas actividades fuera de las grabaciones y era convocado para eventos, entonces no había el tiempo suficiente como para una formación mucho más fuerte e intensa”, señaló el actor.