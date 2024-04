Ernesto Pimentel: desaparece de internet entrevista donde animador habla sin rubor de sus 'intimidades'

Esta tarde, un programa de espectáculos reveló que la polémica entrevista al animador Ernesto Pimentel, donde habla ampliamente y sin tapujos sobre qué le gustaba en la intimidad, desapareció de internet, al igual que el canal que publicó el material.

Esto ocurre luego que el programa Amor y Fuego difundiera un fragmento de la extensa entrevista el último lunes 22 de abril. Según corroboró dicho espacio, el video ya no se puede encontrar en YouTube. La conversación se realizó hace unos 14 años.

TONO SARCÁSTICO

Walter Chullo, amigo de Pimentel Yesquén y quien le hizo la entrevista, aseguró al referido programa de espectáculos, que lo conversado en ese momento con el popular artista que personifica a la “Chola Chabuca”, fue en tono totalmente "sarcástico", ya que ambos hacían comedia.

"Yo soy una persona que trabaja en stand up comedy, ese blog tenía ese valor. Le propuse y me dijo ya, me invitó a su casa, le expliqué que era un blog para hablar en tono sarcástico, en ironía, en comedia, en humor y por supuesto aceptó porque él maneja estos códigos", manifestó Chullo.