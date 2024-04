Acusan a madre de Milett Figueroa de desubicada: “piensa que su hija es Natalie Portman”

Milett Figueroa sigue en la mira de todos, esta vez, luego que se le viera junto a la conductora Yanina Latorre en un asado organizado por Marcelo Tinelli, debido a que la presentadora de espectáculos difundió rumores sobre el supuesto fin de la relación entre la bailarina y Tinelli.

Aunque Milett y Yanina se mostraron bailando juntas, quien no estaría muy contenta con las especulaciones que se lanzaron contra la pareja sería Doña Martha, la madre de la actriz.

“La que no nos quiere mucho es la madre. Me dice (Milett) ‘mi mamá no entiende el show, a mí me sirve que hablen de mí’”, dijo Yanina Latorre, panelista del programa argentino LAM, quien comentaba detalles de su encuentro con Tinelli y Figueroa.

En ese momento, el panelista Pepe Ochoa lanzó varios adjetivos contra la madre de la modelo y actriz, lo que generó diversas reacciones en el estudio. “La madre de Milett es desubicada, es maleducada. Marthita piensa que Milett es Natalie Portman”, afirmó el conductor.

ROMPIENDO RUMORES

En tanto, cerrando la boca a muchos, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se han mostrado juntos y afectuosos durante el asado que organizó el conductor, luego de que fueran el centro de especulaciones sobre el fin de su relación.

La controversia se incrementó cuando la presentadora Yanina Latorre afirmó que la pareja había terminado, incluso, asegurando que las hijas de Tinelli tenían una mala relación con Figueroa.