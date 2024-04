Milett Figueroa se enfrenta a Yanina Latorre tras especular sobre el fin de la relación con Tinelli

Luego de regresar a Argentina, Milett Figueroa desmintió los rumores sobre el fin de su relación con Marcelo Tinelli, una de las conductoras que más apostó por el fin de la relación fue Yanina Latorre del programa LAM, quien se encontró cara a cara con la modelo durante un asado organizado por el conductor de ‘Bailando 2023’.

Para sorpresa de los internautas, Yanina Latorre compartió por medio de su Instagram su encuentro con Milett Figueroa: “Es mi mejor amiga, quiero que vengas a LAM esta semana y cuentes la verdad”, escribió en su publicación.

Además, añadió que es consciente que en Perú todos la odian. “En Perú me odian, estoy podrida que me put*** todos los peruanos”, señaló.

¿QUÉ DIJO MILETT?

Por su parte, la modelo y actriz prefirió sonreír y dijo con ironía: “Invítame, boluda. Me das muy duro, pero ¿cómo vas a grabar una historia después de que me destruyes?”.

Tras estas imágenes, al parecer, ambas habrían “limado asperezas” y terminaron bailando juntas durante el asado de Tinelli. Además, la bailarina conversó con LAM y aseguró que continúan en una relación amorosa con el conductor, también desmintió los rumores de infidelidad.

“No me puede joder algo que yo ya dije que estamos bien. Cuando queramos comunicar algo, lo haremos si es que así se da, pero nosotros estamos bien. No tengo por qué molestarme, se pueden decir mil cosas y yo soy la única que sabe la verdad, todo bien. Todas las parejas tenemos diferentes etapas, diferentes tiempos. Yo quiero cuidar mi relación, no estamos pasando por ninguna crisis”, aseguró Figueroa.