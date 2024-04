Jonas Brothers se lucieron en concierto a pesar de fallas técnicas

Los Jonas Brothers regresaron al Perú, 15 años después de su primer concierto como parte de su gira mundial que celebra sus cinco últimos discos “Five Albums. One Night”, la cual es una de las más grandes emprendida por el grupo con un total de 90 actuaciones programadas en 20 países.

Fue un único concierto en Lima que dejó gratas memorias. Los famosos hermanos se reunieron en el escenario de Costa 21, donde en casi tres horas repasaron sus mejores éxitos, incluyendo canciones que lanzaron en solitario por Joe y Nick, tras la separación de la banda en 2013.

S.O.S, Vacation Eyes, Lovebug, Burnin’ Up, Gotta Find You, Introducing Me y Play My Music fueron algunos de los éxitos que le regalaron al público, además, sorprendieron al interpretar un cover de The Beatles: A Hard Day’s Night.

FALLAS TÉCNICAS

Cerca de la mitad del show aparecieron problemas con el sonido que retardaron la reaparición de la banda, quienes estaban en un receso, afortunadamente para los fans, 20 minutos después los jóvenes regresaron para ser encantando a los seguidores.